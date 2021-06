Robot umanoidi: utili per intrattenimento e assistenza anziani

L'esperimento nel dettaglio



approfondimento

Dalle sembianze umane, Nadine appartiene a una nuova generazione di automi "socievoli", in grado di "parlare" recitando un testo scritto e di diventare triste o felice in base alle parole che scambia con i suoi interlocutori. “Robot umanoidi sempre più evoluti, come in questo caso, si stanno dimostrando un’ottima soluzione per integrare gli attuali servizi di assistenza, supporto e monitoraggio per anziani o persone con deficit motori o cognitivi”, ha commentato Filippo Cavallo, dell’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna e dell’Università di Firenze.

Nel corso dell'esperimento nella casa di riposo, il robot Nadine si occupava di chiamare i numeri e risolvere eventuali richieste dei partecipanti. La sessione di gioco è stata ripetuta e filmata anche quando a guidare le attività c’erano invece gli umani. Studiando le espressioni facciali e i gesti dei partecipanti, il team di ricerca ha valutato il livello di attenzione degli anziani e diversi parametri utili a definirne il coinvolgimento.

Dallo studio è emerso che gli anziani preferivano il robot Nadine. “È una nuova conferma dei grandissimi progressi fatti non solo nell’imitazione delle capacità umane, come il linguaggio o la voce, ma anche di tutti gli aspetti legati alla comunicazione non verbale”, ha commentato Cavallo.

“Non sono giocattoli, ma potenti strumenti di cura. È però fondamentale che non vengano utilizzati per sopperire a mancanze di personale o di contatti sociali”, ha concluso.