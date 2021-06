Giornata donatori di sangue: in Italia l'evento globale del 2021

L'evento, istituito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, quest’anno ha come slogan "Give blood and keep the world beating”. Ecco le iniziative organizzate dal ministero della Salute attraverso il Centro Nazionale Sangue e dalle associazioni e federazioni dei donatori

Il 14 giugno si celebra la Giornata mondiale dei donatori di sangue (World Blood Donor Day), che quest'anno ha come protagonista l'Italia a cui è stata affidata l'organizzazione dell'evento globale. Istituita dall'Oms, l'iniziativa intende far crescere la consapevolezza della necessità di donazioni di sangue regolari per assicurare la qualità, la sicurezza e la disponibilità del sangue e dei prodotti derivati per i pazienti che ne hanno bisogno.

La giornata, che quest'anno ha come slogan "Give blood and keep the world beating” ("Dona il sangue e fai battere il mondo"), come sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità offre anche l'opportunità di chiamare all'azione i governi e le autorità sanitarie nazionali per fornire risorse adeguate e mettere in atto sistemi e infrastrutture per aumentare la raccolta di sangue da donatori di sangue volontari e non retribuiti.