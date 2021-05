Nel 2020 diminuiti i donatori di sangue ma è aumentata l'età media

Sono dati emersi in occasione della conferenza di presentazione dell’evento globale “World Blood Donor Day”, che si svolgerà il 14 e 15 giugno 2021 a Roma. La giornata mondiale dedicata ai donatori di sangue, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2005, per quest’anno sarà accompagnata dallo slogan "Give blood and keep the world beating”

Il 14 e il 15 giugno 2021 l’Italia ospiterà, a Roma, l’evento globale del “World Blood Donor Day”, la giornata mondiale dedicata ai donatori di sangue, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2005 e celebrata in tutto il mondo per ricordare la nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh. L’edizione di quest’anno verrà accompagnata dallo slogan "Give blood and keep the world beating” e, proprio oggi si è svolta la conferenza stampa di presentazione delle iniziative messe in campo dal Ministero della Salute, attraverso il Centro Nazionale Sangue e dalle associazioni e federazioni dei donatori. Per l’occasione, sono stati presentati alcuni dati e numeri legati al sistema del sangue italiano del 2020. Il più significativo sottolinea come siano in calo i donatori in Italia, scesi nel 2020 del 3,4% rispetto a dodici mesi prima.