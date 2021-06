Covid, per task force a inizio febbraio 2020 virus non era in Italia

A inizio febbraio 2020, gli esperti ritenevano che l'infezione da Sars-Cov-2 fosse circoscritta alla Cina e che non ci fosse circolazione del virus in Italia e in Europa. È quanto emerge dai resoconti della task force coronavirus pubblicati sul sito del ministero della Salute, ottemperando alla sentenza del Tar del Lazio, che aveva accolto il ricorso del deputato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, a cui era stato negato l'accesso agli atti. I verbali sono relativi alle riunioni effettuate nel periodo 22 gennaio 2020-21 febbraio 2020: da quando non si parlava ancora di pandemia al giorno in cui venne reso noto il ricovero del "paziente uno" di Codogno. Proprio in quelle settimane caotiche in cui il Covid, per la maggior parte dei Paesi del mondo (esclusa la Cina) sembrava ancora essere un "nemico" lontano. In particolare, i documenti indicano che nella riunione del 6 febbraio 2020, l'Istituto superiore di sanità segnalava che "non c'è trasmissione del virus prima della comparsa dei sintomi" e suggeriva di predisporre "un piano per implementare i posti di terapia intensiva nell'eventualità che ci fosse un'epidemia nel nostro Paese". (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)