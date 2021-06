Giornata mondiale del latte 2021: Europa prima per consumi

Il primo giugno si celebra la Giornata mondiale del latte , la bevanda-alimento che costituisce la base della nutrizione quotidiana nel mondo fin dalla prima infanzia. Istituita nel 2001 da Fao e Nazioni Unite, per promuoverne l'importanza e ruolo nell’alimentazione del latte e spiegarne le fasi produttive, il World Milk Day 2021, coincide in Italia proprio con la riapertura del servizio al bancone a e al tavolo al coperto nella ristorazione. Secondo i dati di Assolate , i maggiori consumatori di latte sono gli europei, e in particolare i popoli del nord. Nello specifico, nella classifica del consumo annuale pro capite, il gradino più alto del podio spetta agli estoni (121 kg a testa), seguiti dagli irlandesi (con 113 kg) e dai finlandesi (104 kg). In coda, inglesi (97 kg), danesi (80 kg), austriaci (74 kg) e svedesi (74 kg).

Coldiretti: torna il cappuccino al banco in 150mila bar



In occasione della giornata mondiale del latte, la Coldiretti, in una nota, accende i riflettori sul cappuccino all'italiana, realizzato con latte fresco lavorato al vapore per creare la tradizionale schiuma cremosa, che anche grazie all'espansione delle grandi catene del caffè, sta vivendo un vero e proprio boom mondiale. In Italia, questa ricorrenza si celebra in coincidenza con il "ritorno del rito del cappuccino al bancone nei 150 mila bar presenti lungo tutta la Penisola, atteso da italiani e turisti che si preparano alle prime vacanze 2021".



World Milk Day, svelate fake news



Il World Milk 2021 è anche un'occasione per sfatare vecchie e nuove false credenze sul latte, come la "bugia" diffusa in rete che bere questa bevanda-alimento sarebbe dannoso perché è un prodotto destinato all’accrescimento di cui solo l’uomo, tra gli animali, si ciba per tutta la vita. In realtà, come sottolinea la Coldiretti, "il latte di mucca, capra o pecora rientra da migliaia di anni nella dieta umana, al punto che il genoma si è modificato per consentire anche in età adulta la produzione dell’enzima deputato a scindere il lattosio, lo zucchero del latte". Un'altra fake news è che il consumo di latte aumenta il rischio di osteoporosi “rubando” calcio allo scheletro. Al contrario, i prodotti lattiero caseari sono una fonte privilegiata di calcio, sia per la notevole quantità presente che, soprattutto, per la sua “biodisponibilità”. "I falsari dell’informazione sostengono poi che il latte sarebbe nemico del cuore e delle arterie mentre proprio il suo consumo influisce positivamente su ipertensione e diabete", conclude la Coldiretti.