Coop, richiamo precauzionale per lotti di latte ad alta digeribilità

Il richiamo di alcuni lotti di latte alta digeribilità 1% di grassi, a marchio Candia, è stato deciso perchè “in alcune bottiglie è stata osservata un’alterazione del latte che non presenta nessun rischio per la salute del consumatore”, spiega l’azienda, parlando di “difetto organolettico” rilevato su alcune bottiglie. Interessati alcuni punti vendita di Piemonte, Liguria e Lombardia

I lotti ed i punti vendita interessati

In particolare, i numeri dei lotti interessati dal richiamo sono “EAN Bottiglia: 3533631050009” e “EAN confezione 6x25cl: 3533630900589”, con data di scadenza fissata al 05-09-21. I lotti riguardano, nello specifico, alcuni punti vendita di Piemonte, Liguria e Lombardia. L’azienda, nel comunicato, precisa “ai clienti che in alcune bottiglie è stata osservata un’alterazione del latte che non presenta nessun rischio per la salute del consumatore. In via precauzionale, si procede al ritiro dalla vendita ed al richiamo del lotto potenzialmente interessato da questo difetto”.

La restituzione del prodotto

La Coop, dunque, invita tutti i consumatori che hanno eventualmente acquistato il prodotto, nei lotti indicati, a restituirlo presso il punto vendita in cui lo stesso è stato comprato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 800 514 110 a chiamata gratuita, dal lunedì alla domenica con orario che va dalle 9.00 alle 19.00.