Covid, in Cina segnalati nuovi casi nella città di Guangzhou

Torna la paura, in Cina, dopo che sono stati individuati nuovi casi di Covid-19 . E’ stata segnalata infatti, nella città di Guangzhou, grande città portuale che si estende a nord-ovest di Hong Kong sul fiume delle Perle, la presenza di un piccolo focolaio, come spiegato in un articolo dell’agenzia Reuters. ( VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE )

Una ventina di nuovi casi

Nel Paese, dunque, a distanza di più di anno dal focolaio di Wuhan da cui si è scatenata la pandemia di coronavirus, torna il timore di nuovi contagi. In particolare, sono stati 18 i nuovi casi locali segnalati nei giorni scorsi nella stessa città di Guangzhou, situata nella provincia di Guangdong. Dei 27 nuovi casi di coronavirus segnalati dall'autorità sanitaria nazionale nei suoi aggiornamenti quotidiani, solo 7 sono stati casi “importati”, mentre il resto è stato indentificato come originario della provincia del Guangdong. Dei 20 nuovi casi confermati a livello locale, come detto, 18 sono stati riscontrati nella città di Guangzhou e due nella città di Foshan, come riferito proprio lunedì dalle autorità sanitarie della medesima provincia. I numeri, seppur bassi, hanno convinto gli esperti ad introdurre nuove restrizioni, con alcuni quartieri messi in stato di lockdown. Tra gli altri provvedimenti, segnala ancora la Reuters, la cancellazione di 519 voli, solo nella giornata di lunedì scorso, presso l'aeroporto internazionale di Guangzhou, il 37% dei voli totali previsti per quella giornata.

Le decisioni delle autorità locali

Le autorità locali, inoltre, hanno imposto alle persone che lasciano la città da aeroporti, stazioni ferroviarie e stazioni degli autobus di mostrare la prova di un test Covid negativo eseguito entro tre giorni. Il governo di Guangzhou ha quindi ordinato ai residenti di cinque quartieri situati nel distretto di Liwan di rimanere a casa e ha sospeso le attività non essenziali, mentre i luoghi di intrattenimento e i mercati sono stati chiusi. Le recenti infezioni in città, hanno riferito gli esperti, farebbero parte di un ceppo virale a rapida diffusione già rilevato in India, almeno secondo i risultati del sequenziamento del genoma, come spiegato da Chen Bin, vicedirettore della commissione sanitaria municipale della città, in una conferenza stampa.