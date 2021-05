Covid Cina, medici ballano per promuovere il vaccino. VIDEO

Le autorità sanitarie del Sichuan, in Cina, hanno pubblicato un video, poi diffuso da Storyful, in cui si vede il personale sanitario ballare e cantare un motivetto orecchiabile per convincere le persone a vaccinarsi. "Prendi il vaccino, prendi il vaccino", cantano medici e infermieri nel ritornello del video. Ad oggi in Cina sono state somministrate circa 450 milioni di dosi. (COVID LIVEBLOG - I NUMERI)