Covid, un software per individuare i soggetti fragili non vaccinati

Fimmg (la Federazione italiana dei medici di medicina generale) e Cittadinanzattiva hanno realizzato un software in grado di elaborare le banche dati a disposizione dei medici di medicina generale e di individuare, grazie all’Intelligenza artificiale, i soggetti fragili e gli anziani rimasti esclusi dalle vaccinazioni di massa anti-Covid. Il sistema, messo a punto dalla software house Net Medica Italia, è stato presentato ieri al ministro della Salute, Roberto Speranza, e al Commissario per l’emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Già attivo in Campania, l'algoritmo entrerà in funzione nelle sette Regioni che utilizzano la piattaforma di Poste italiane per la prenotazione dei vaccini anti-Covid. Sarà il nuovo alleato dei medici di famiglia, in quanto, dialogando con le piattaforme vaccinali regionali, aiuterà loro a individuare i soggetti fragili e anziani ancora non vaccinati. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)