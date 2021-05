Sviluppato un nuovo antibiotico contro le infezioni resistenti

Un team di ricercatori dell'Università dell'Insubria ha sviluppato un nuovo antibiotico che puó essere utilizzato per combattere le infezioni gravi resistenti ai farmaci. Si chiama A50926 ed è stato messo a punto per via biologica, in collaborazione con il John Innes Centre di Norwich e l'Università di Bielefeld, a partire da un batterio "buono" presente nel suolo. Descritto in un articolo pubblicato sulla rivista specializzata Acs Chemical Biology, il nuovo antibiotico appartiene alla famiglia dei glicopeptidi, "antiobitici salva-vita usati in ospedale per trattare le infezioni gravi resistenti".