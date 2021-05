3/10 ©Ansa

I test dello studio del Mad Lab coinvolgeranno oltre 800 pazienti con infezione da Sars-CoV-2 che dovranno risultare positivi al tampone da non più di 72 ore, asintomatici o moderatamente sintomatici. Lo studio, si spiega, è "randomizzato in doppio cieco, stratificato, controllato verso placebo, adattivo in due fasi: la prima per definire il dosaggio ottimale dell'anticorpo monoclonale e la seconda fase come studio di efficacia. Il protocollo d'indagine sarà gestito dai singoli centri ospedalieri coinvolti”

Covid, cresce l'uso delle terapie monoclonali in Italia