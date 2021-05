Vaccini Covid, Figliuolo a Regioni: basta annunci non coordinati

Lo ha scritto il Commissario per l’emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo, in una lettera rivolta al presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, in cui ribadisce che vaccinare "soggetti fragili, over 60 e cittadini che presentano comorbilità" resta la priorità

Vaccinare "soggetti fragili, over 60 e cittadini che presentano comorbilità" resta la priorità, ma "questi ultimi giorni tale focus appare un po' perso di vista, nonostante in molti casi le categorie citate non siano state messe completamente in sicurezza". È quanto scritto dal Commissario per l’emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo, in una lettera rivolta al presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, in cui chiede alle Regioni di mettere fine a una serie di "annunci di azioni non coordinate preventivamente con la struttura commissariale e non inserite in un piano coerente a livello nazionale". Il rischio è di "confondere l'opinione pubblica e minare la fiducia tra Regioni", precisa Figliuolo. A dar notizia di questa lettera è il Corriere.it.