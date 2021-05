Da dove nasce la curiosità? Ecco la risposta di uno studio sui topi

Lo studio sui topi



approfondimento

Possibile riparare ferite senza lasciare cicatrici: lo studio sui topi

“Sebbene la spinta motivazionale a indagare l’ignoto sia considerata connaturata agli esseri umani come la fame e la sete, e un prerequisito evolutivo per l’apprendimento complesso, il meccanismo neurobiologico alla base della nostra curiosità e attrazione verso l’ignoto è ancora in gran parte sfuggente”, hanno spiegato gli autori dello studio, motivando le ragioni che hanno spinto loro a indagare l'origine della curiosità.

Studiando come i roditori interagiscono con oggetti familiari e nuovi e analizzando l’attività cerebrale correlata ai diversi comportamenti, il team di ricerca ha scoperto che a scatenare la curiosità sono i neuroni della zona incerta del cervello. E che in questo meccanismo giocherebbe un ruolo chiave il neurotrasmettitore Gaba (acido γ-amminobutirrico). Nello specifico, come descritto sulle pagine della rivista specializzata, il team di ricerca è riuscito a identificare "una popolazione di neuroni nella zona incerta mediale che integra lo stato di eccitazione e la familiarità degli stimoli nell'ambiente per guidare l'indagine sulla novità nei topi".

I risultati del nuovo studio, inoltre, smentiscono l'ipotesi più accreditata finora, secondo cui la curiosità è scatenata dall’aspettativa di una ricompensa, e i relativi centri nervosi.