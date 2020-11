Scoperto nei topi il gene che controlla il desiderio di dolci e sport

Il risultato, ottenuto dai ricercatori del National Institutes of Health degli Stati Uniti d’America, potrebbe aiutare a elaborare nuove terapie per prevenire l’obesità, ma anche i rischi associati per malattie cardiovascolari e diabete

Un nuovo studio condotto dai ricercatori del National Institutes of Health degli Stati Uniti d’America ha scoperto nei topi un gene che sarebbe in grado di controllare sia il desiderio di cibi grassi e zuccherini sia quello di fare più movimento. Si tratta di Prkar2a, un gene altamente espresso nell'abenula, una piccola zona del cervello coinvolta nelle risposte al dolore, allo stress, all'ansia, al sonno e alla ricompensa. Prkar2a, come spiegato dai ricercatori sulle pagine della rivista JCI Insight, raggruppa le informazioni necessarie per creare due componenti molecolari dell'enzima proteina chinasi A, un enzima incaricato di accelerare le reazioni all'interno delle cellule in molte specie.

Questi due componenti enzimatici innescherebbero nei roditori delle reazioni chimiche collegate al desiderio di cibo e di maggior movimento.

Secondo gli autori dello studio, la scoperta potrebbe aiutare la ricerca futura a elaborare nuove terapie per prevenire l’obesità, ma anche i rischi associati per malattie cardiovascolari e diabete.