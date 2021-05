Musicoterapia: strategia utile per ridurre l'ansia preoperatoria

È la migliore strategia per rasserenare i pazienti in attesa di un intervento chirurgico. A indicarlo uno studio dell'Azienda ospedaliero universitaria di Pisa, che si è aggiudicato il primo premio tra le ricerche presentate in occasione del congresso nazionale Aico-Associazione italiana di infermieri di camera operatoria, tenutosi il 6 e 7 maggio 2021

Un recente studio dell'Azienda ospedaliero universitaria di Pisa ha indagato gli effetti della musicoterapia, della videoterapia e dell'aromaterapia sulla riduzione dell'ansia preoperatoria. Dall'analisi condotta su un campione composto da 90 persone è emerso che la musicoterapia, con la riproduzione di musica rilassante che influenza il ritmo biologico e aumenta il rilascio di endorfine, è la migliore strategia per rasserenare i pazienti in attesa di un intervento chirurgico. Lo studio dell'Aou pisana, intitolato “Efficacia delle strategie non farmacologiche per la riduzione dell’ansia preoperatoria”, ha ricevuto il primo premio tra le ricerche presentate in occasione del congresso nazionale Aico-Associazione italiana di infermieri di camera operatoria, dal titolo “Operating Theatre – Sala operatoria – Palcoscenico di competenze e specializzazioni”, tenutosi il 6 e 7 maggio 2021.