Vaccino Covid, ipotesi terza dose a novembre per sanitari e over 80

E già si parla di terza dose del vaccino anti Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI NEL LIVEBLOG). Con la campagna vaccinale ormai finalmente lanciata e all’orizzonte il nuovo target del Commissario Figliuolo – 1 milione di inoculazioni al giorno, disponibilità delle dosi permettendo – il dibattito scientifico si accende sull’ipotesi di somministrare già dal prossimo autunno una terza dose alle fasce di popolazione che sono state vaccinate per prime, quindi personale sanitario e over 80. Se, infatti, è ormai assodato il fatto che dovremo vaccinarci contro il virus SARS-CoV-2 ciclicamente, come già avviene con il vaccino antinfluenzale, non è ancora chiara la tempistica con cui, una volta ricevute prima e seconda dose (solo il vaccino J&J prevede al momento un’unica inoculazione) dovremo sottoporci ai richiami.

Quanto dura la copertura del vaccino? approfondimento Vaccino: ipotesi terza dose, ecco il quadro dei possibili richiami Non si hanno certezze su quanti mesi di copertura assicurino i vaccini anti Covid-19 che abbiamo a disposizione: Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria) e Johnson&Johnson. Nove mesi, dodici, di meno o di più? Bisognerà osservarlo nella vita reale, ossia monitorando la tenuta degli anticorpi nella popolazione vaccinata. Una sorveglianza non semplice dell’immunità, vale a dire della protezione dal virus che scatena il Covid-19, che tra l’altro potrebbe variare a seconda dell’età oppure delle condizioni di salute di ognuno di noi. Premesse tutte queste difficoltà che possono essere risolte solo con il passare dei mesi e la sorveglianza, il mondo scientifico - che è alle prese con l’evoluzione del virus e lo studio delle varianti che rappresentano un rischio concreto – ha l’obbligo di portare avanti ragionamenti e ipotesi su come organizzare il proseguimento della campagna vaccinale una volta che almeno il 70% della popolazione (42 milioni di italiani) sarà immunizzato, ci si augura nei prossimi mesi di settembre e ottobre.

Il rischio varianti, aspettando l’autunno approfondimento Covid, varianti minacciose per i più giovani: in aumento i ricoveri Proprio dopo l’estate, con la ripresa a pieno regime delle attività lavorative e la riapertura dell’anno scolastico, il virus potrebbe riguadagnare forza, complice l’arrivo di temperature più basse. Per queste prevedibili motivazioni, è necessario pensare già oggi ad una seconda fase della campagna vaccinale, un secondo ciclo che si basi sulla somministrazione del richiamo (ossia la terza dose), a chi ha ricevuto le prime due tra gennaio e aprile. Vale a dire circa 6 milioni di italiani: 2 milioni di sanitari e 4 milioni tra over 80 e fragili.