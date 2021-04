Covid, vaccini: bando di reclutamento aperto a medici specializzandi

Al fine di ampliare la platea dei vaccinatori e accelerare la campagna di vaccinazione nazionale anti-covid, la struttura Commissariale per l'Emergenza Covid del generale Francesco Figliuolo ha deciso di reclutare altro personale sanitario, includendo i medici specializzandi nel bando già esistente del 16 dicembre 2020, come previsto dal decreto legge numero 41 del 22 marzo (il cosiddetto decreto Sostegni). Il personale reclutato, come precisato in una nota, "verrà impiegato in deroga alle incompatibilità dei contratti di formazione specialistica per la somministrazione dei vaccini presso i centri vaccinali in accordo con le esigenze rappresentate dalle Regioni".

Come riporta l'avviso pubblico, i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli albi professionali, possono partecipare alla manifestazione di interesse "anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica".