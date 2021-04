AstraZeneca, Palù: "Su seconda dose nessuna controindicazione"

Il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco sulla raccomandazione dell'utilizzo del preparato alle persone con più di 60 anni di età da parte del ministero: "Decisione sofferta, ma unanime. Si è tenuta in considerazione la fiducia degli italiani". E sulla campagna: "In arrivo 17 milioni di Pfizer e 7-10 milioni di J&J, sufficienti per raggiungere l'obiettivo delle 500mila somministrazioni al giorno" Condividi:

“L’Ema ha chiamato l’Agenzia del farmaco ed AstraZeneca. E’ stata fatta una review dei 79 casi di trombosi e nessuno si è verificato nella seconda vaccinazione. Ricordo che circa 20 milioni di inglesi sono stati vaccinati con AstraZeneca. Per la seconda dose non c’è al momento alcuna controindicazione”. Lo ha detto a Sky TG24 Giorgio Palù, presidente dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco), dopo la raccomandazione del ministero della Salute sull'utilizzo del vaccino AstraZeneca agli over 60. "Si è tenuta in considerazione la fiducia degli italiani - ha aggiunto Palù - è stata una decisione dibattuta, sofferta, ma unanime da parte di tutti i consiglieri scientifici che il ministro Speranza aveva raccolto attorno a sè". (COVID,AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

"Aifa non ha modificato autorizzazione per tutte le età" vedi anche AstraZeneca, uso preferenziale a over 60. Come cambia il piano vaccini “L’Aifa - ha spiegato Palù - ha autorizzato e non ha modificato autorizzazione per tutte le età. L’Italia sulla base dei dati del Prac (comitato di farmacovigilanza) dell’Ema ha deciso di fare questa raccomandazione preferenziale, è un suggerimento, si è suggerita la fascia d’età in cui non ci sono rischi”. Ma ha precisato Palù che anche i non over 60 sono "liberi di farlo, firmando il consenso informato".



"In arrivo 17 milioni di dosi Pfizer e tra i 7 e i 10 milioni di J&J" leggi anche AstraZeneca, Ema: legami con trombosi, ma casi rari. No a restrizioni Secondo Palù, la raccomandazione sull'utilizzo di AstraZeneca non dovrebbe influire più di tanto sull'andamento della campagna in Italia. "Nel secondo trimestre - ha fatto sapere il presidente dell'Aifa - sono in arrivo 17 milioni di Pfizer, 7-10 milioni di J&J a fine aprile, quindi abbiamo a disposizione dosi per arrivare la copertura prevista di 500mila vaccinati al giorno”.