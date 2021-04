Covid, quanto accelererà la campagna vaccinale nel corso di aprile?

Le dosi attese per i prossimi mesi

Di fronte a certi numeri, non ci vuole molto a capire che nel corso delle prossime settimane la velocità della campagna vaccinale resterà piuttosto simile a quella attuale. Dopotutto, le dosi in arrivo ad aprile sono persino meno numerose di quelle consegnate a marzo (8 milioni). La grossa parte del carico di vaccini atteso per il secondo trimestre dovrebbe arrivare nel periodo compreso tra maggio e giugno. Si parla di circa 40 milioni di dosi.



Il confronto con la Francia

Per ottenere un quadro più chiaro della situazione può essere utile fare un paragone con la Francia, dove è previsto l’arrivo di 12,2 milioni di vaccini nel corso di aprile. Questo numero, più alto di quello stimato in Italia, non è giustificato dal confronto delle popolazioni. Al momento non sono chiare le ragioni di questo divario. Anche in Francia si attende che maggio e giugno saranno i mesi in cui arriveranno più vaccini. In particolare, a maggio ne dovrebbero arrivare 23,2 milioni e a giugno 25 milioni.



Tirando le somme, sembra improbabile che entro la metà di aprile sarà effettivamente possibile raggiungere le 500mila vaccinazioni al giorno previste dal generale Figliuolo. Tuttavia, da maggio in poi la campagna vaccinale potrebbe andare incontro a un’accelerazione importante, ammesso che tutte le dosi promesse arrivino in tempo.