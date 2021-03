Vaccini in Italia, Giorgetti: “Case farmaceutiche contribuiscano”

Si è svolto quest’oggi, presso il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) il quarto tavolo sulla produzione in Italia dei vaccini anti-Covid . "Credo che anche le case farmaceutiche, le prime che sono arrivate e che oggi detengono la licenza per la produzione dei vaccini, debbano contribuire a questo sforzo che, ribadisco, è uno sforzo del sistema, del nostro sistema dei valori occidentali”, ha sottolineato Giancarlo Giorgetti , ministro dello Sviluppo Economico nel governo Draghi. “Quindi, quello che noi chiediamo e che stiamo in qualche modo perseguendo, è questo trasferimento tecnologico, che non significa liberalizzazione delle licenze, ma significa semplicemente dare la possibilità della produzione dei vaccini anche in Italia e in Europa".

Quattro aziende disponibili per la produzione

Nel corso dell'incontro, cui hanno partecipato anche Farmindustria con il presidente Massimo Scaccabarozzi e il direttore generale Enrica Giorgetti, Aifa con il presidente Giorgio Palù, oltre a Giovanni Tria, consulente economico per il dossier vaccini, e il Generale Antonio Battistini per la Struttura commissariale sull'emergenza Covid, è stata espressa soddisfazione perché l'Italia partecipa così alla competizione a livello europeo per attrarre investimenti e conseguire al più presto, comunque entro l'anno, l'autosufficienza vaccinale anche per il futuro. La riunione, si legge in una nota del Mise, “ha evidenziato un positivo avanzamento di contatti con le aziende disponibili e in grado di produrre in Italia i vaccini anti-Covid”. Al momento, sono già almeno 4 le aziende pronte a produrre direttamente o per conto terzi.