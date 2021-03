Covid, Orlando: "Inidoneità per sanitari che non si vaccinano"

"Dobbiamo prevedere una serie di obblighi per chi ha delle precise funzioni soprattutto nell'ambito sanitario: è allo studio una norma che tiene conto delle funzioni che ognuno svolge e prevede la possibilità di inidoneità per chi non si vaccina, con tanto di conseguenze per questa inidoneità sopravvenuta". Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky TG24 il ministro del Lavoro Andrea Orlando. (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA). Commentando gli ultimi numeri dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus in Italia, Orlando ha anche evidenziato come il contagio proceda con "velocità", anche a causa delle varianti del virus.