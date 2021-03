Giornata nazionale vittime Covid, Conte: "Dolore ci dia la forza"

Lo scrive su Facebook l’ex premier, Giuseppe Conte, in occasione della prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus, che si celebra oggi, 18 marzo, data in cui, esattamente un anno fa, a Bergamo i mezzi militari uscivano dalla città trasportando le salme delle vittime in attesa si sepoltura

"Oggi è la Giornata nazionale dedicata alle vittime di questa pandemia. Il ricordo ci riporta a quei giorni in cui acquistammo tutti la piena consapevolezza che la salute dei nostri cittadini, anche dei più anziani e vulnerabili, sarebbe stato il valore supremo da difendere, la cifra della nostra civiltà. Fu allora che ci persuademmo che i sacrifici personali, grandi o piccoli che sarebbero stati, la solidarietà collettiva, la responsabilità condivisa sarebbero stati i nostri imperativi categorici. Il ricordo di tante vite spezzate, il dolore per tanti affetti perduti ci deve ora trasmettere la forza per vincere questa sfida". Lo scrive su Facebook l’ex premier, Giuseppe Conte, in occasione della prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus, che si celebra oggi, 18 marzo, data in cui, esattamente un anno fa, a Bergamo i mezzi militari uscivano dalla città trasportando le salme delle vittime in attesa si sepoltura.