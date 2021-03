Influenza, Iss: circa 1,9 milioni di casi da ottobre

Nel corso dell'ottava settimana del 2021, nel periodo intercorso tra il 22 e il 28 febbraio, in Italia l’incidenza delle sindromi simil-influenzali ha continuato a risultare stabilmente sotto la soglia basale, con un valore pari a 1,7 casi per mille assistiti. Nella scorsa stagione in questa stessa settimana, la curva continuava la sua discesa dopo aver raggiunto il picco epidemico stagionale e il livello di incidenza era pari a 7,2 casi per mille assistiti. A sottolinearlo, il consueto bollettino Influnet, il Sistema di Sorveglianza Integrata dell’Influenza coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss).

In base ai dati inviati da 802 medici sentinella, nella settimana di riferimento i casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono stati circa 106.000, per un totale di circa 1.880.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza (ottobre 2020).