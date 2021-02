Malattie rare, Parent Project: linee guida distrofia muscolare Becker

Il documento è un punto di riferimento per pazienti e familiari

leggi anche

Distrofia muscolare di Duchenne, la Giornata mondiale ‘porta la luce’ ai bimbi affetti

La distrofia muscolare di Becker ha molti elementi in comune con la distrofia muscolare di Duchenne (il cui decorso è più severo), infatti a lungo è stato adottato lo stesso approccio clinico per entrambe. Negli ultimi 3 decenni la conoscenza e la visibilità della DMD sono aumentate, così come si sono moltiplicati gli studi e le ricerche per individuare delle strategie terapeutiche volte ad affrontarla. Col passare del tempo, è emersa la necessità di dedicare anche alla BMD un’attenzione specifica, sia per le sue diverse caratteristiche, sia perchè oggi è possibile adottare approcci più mirati per la BMD nell’ambito delle nuove terapie in sviluppo. "In un’epoca di ridondanza di informazione, non sempre accurata, accessibile tramite il web e i social network è stato di cruciale rilevanza aver sviluppato le linee guida nella gestione e diagnosi della distrofia muscolare di Becker - spiega la Prof.ssa Pegoraro - Queste linee guida, scritte a più mani da specialisti nella gestione delle malattie neuromuscolari e in particolare della distrofia muscolare di Becker, rappresentano un punto di riferimento facilmente fruibile dai pazienti e dai loro familiari. L’informazione è presentata con linguaggio “non tecnico” e facilmente comprensibile e conduce il lettore attraverso un percorso che vede dapprima affrontate le problematiche legate alla diagnosi e la consulenza genetica, fino alla presa in carico multidisciplinare dei multipli aspetti sanitari e sociali di questa malattia. Questo testo, disponibile gratuitamente sul sito di Parent Project che lo ha fortemente voluto, aiuterà i pazienti a raggiungere quella piena consapevolezza delle implicazioni della propria malattia necessarie per rendere costruttivo e veramente condiviso il percorso di cura e presa in carico".