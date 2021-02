Di Lorenzo a Sky TG24: “Produrre vaccino complicato, serve un anno”

Vaccini: per la produzione “servono tanti mesi”

Vaccini anti-Covid, allo studio produzione in Italia. I tempi e i nodi

“Quando sento dire ‘facciamo di corsa’, penso sia un esercizio di buona volontà, ma dal punto di vista pratico servono tanti mesi, per non dire un anno e più”, ha sottolineato ancora Di Lorenzo, numero uno dell’azienda operante nel settore della biotecnologia molecolare, della scienza biomedicale e della chimica organica. “Per mettere in piedi un laboratorio, soltanto dal punto di vista delle apparecchiature, mediamente servono 6-7, anche 10 mesi, fino a un anno, perché le apparecchiature non si comprano al supermercato”, ha spiegato ancora. “Vanno ordinate e poi vengono costruite e mediamente consegnate a 6 mesi. Si supera abbondantemente un anno”, ha ribadito nel corso del suo intervento.

“Una tecnica di laboratorio complessa e delicata”

“E’ necessario poi un periodo di training che dura mediamente 3-4 mesi (un mese a lotto), oltre a un team di ricercatori che abbia già le competenze per portare avanti un laboratorio Gmp, come si chiama in gergo, nel quale vengono prodotti i vaccini”, ha quindi concluso. Arrivare al prodotto finale, secondo Di Lorenzo, “presuppone una tecnica di laboratorio complessa e delicata, ai fini soprattutto della sicurezza”, ha infine sottolineato il presidente di Irbm.