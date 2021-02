Covid Liguria, Toti: "Variante inglese nel 15% dei tamponi"

Lo ha dichiarato Giovanni Toti, il presidente della Regione Liguria, in una diretta video, parlando della pandemia di coronavirus e dell’andamento dei contagi nella Regione. "Per il momento dobbiamo anche dire che la variante inglese non ha portato a significativi cambi di comportamento e incremento dell'indice Rt sul nostro territorio, terremo tutto monitorato", ha aggiunto

"Abbiamo una circolazione di variante inglese in Liguria pari al 15% dei tamponi, me lo ha confermato Alisa". Lo ha dichiarato Giovanni Toti, il presidente della Regione Liguria, in una diretta video, parlando della pandemia di coronavirus e dell’andamento dei contagi nella Regione.

