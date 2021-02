Tumore pancreas, scoperta chiave di ingresso dei linfociti anticancro

Grazie ai risultati di un nuovo studio, condotto dai ricercatori del CeRMS della Città della Salute di Torino e dell'Università di Torino, in futuro potrebbe essere possibile realizzare un nuovo trattamento mirato contro il tumore del pancreas, definito “big killer” per la sua aggressività. Il team di ricerca italiano è infatti riuscito a identificare un meccanismo che consente ai linfociti killer antitumore di introdursi all'interno del tessuto tumorale per debellarlo. Il risultato, descritto sulle pagine della rivista specializzata Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, apre la strada allo sviluppo di nuove terapie contro il cancro al pancreas, definito un "killer silenzioso", in quanto non presenta sintomi specifici e, quando si manifestano, la malattia è spesso ad uno stadio molto avanzato.