Tumori: identificata una nuova potenziale arma contro il melanoma

I risultati di uno studio della Boston University aprono la strada all'utilizzo del farmaco YK-4-279 come opzione terapeutica contro il melanoma, singolarmente o in combinazione con altre terapie

Dalla ricerca statunitense arrivano nuove possibili prospettive terapeutiche contro i tumori, e in particolare contro il melanoma, un cancro aggressivo che si sviluppa dai melanociti, le cellule che producono la melanina, il pigmento che conferisce alla cute la sua colorazione.

Un team di ricercatori della Boston University ha scoperto che un farmaco (YK-4-279) precedentemente sviluppato per agire contro uno specifico tipo di proteina ha, in realtà, un uso molto più ampio contro una famiglia di proteine ​​che agiscono per promuovere il melanoma.

I risultati del nuovo studio, descritto nel dettaglio sulle pagine della rivista specializzata Cancer Research, aprono la strada all'utilizzo di YK-4-279 come opzione terapeutica contro il melanoma, singolarmente o in combinazione con altre terapie.