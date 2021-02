Varianti, Sileri: ci siamo mossi in ritardo, ma non siamo indietro

Lo ha dichiarato in un intervento a "Timeline" su Sky TG24 il viceministro alla Salute. "È vero che ancora si sequenzia poco, ma i numeri stanno crescendo significativamente. Iniziano ad essere in linea con quelli di altri Paesi europei, anzi in alcuni casi anche migliori e continueranno a crescere", ha aggiunto. Sui vaccini: “Arcuri ha lavorato molto bene ma non può essere certo criticato per il vaccino. Il mancato arrivo non dipendeva sicuramente dall'Italia, era una carenza centrale: europea, mondiale"

"Siamo stati sicuramente in ritardo nella ricerca delle varianti. Ma abbiamo organizzato un sistema e cerchiamo di mettere in rete i laboratori. L'obiettivo finale sarà quello di creare un consorzio non per il coronavirus, ma in generale, per tutte le attività similari e anche per il futuro". Lo ha ammesso, in un intervento a "Timeline" su Sky TG24, il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, facendo il punto sulle ultime mosse adottate per cercare di arginare la diffusione dei nuovi ceppi di coronavirus.

"È vero che ancora si sequenzia poco, ma i numeri stanno crescendo significativamente. Iniziano ad essere in linea con quelli di altri Paesi europei, anzi in alcuni casi anche migliori e continueranno a crescere", ha poi rassicurato Sileri. (Covid-19, il vaccino in Italia e nel mondo: DATI E GRAFICI - Pillole di vaccino, dal vaiolo al Covid-19: i video delle puntate)



Varianti Covid, Sileri: "Non stiamo rimanendo indietro"



"L'ideale sarà mettere in rete tutti questi laboratori che poi dovranno fare riferimento ovviamente all'Istituto Superiore di Sanità. Però non stiamo rimanendo indietro. La dimostrazione è la ricerca delle varianti, come ad esempio quella inglese o la brasiliana, come è accaduto prontamente in Umbria", ha poi aggiunto il viceministro alla Salute, facendo riferimento al focolaio epidemico di Covid causato dalle varianti inglese e brasiliana che ha colpito la Regione, prontamente individuato grazie alla analisi condotte nei laboratori di virologia.