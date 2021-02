Scoperto nuovo meccanismo alla base delle patologie del neurosviluppo

Un nuovo studio condotto da un team di ricercatori dell’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-In) ha scoperto un nuovo meccanismo associato all’insorgenza di patologie del neurosviluppo.

I risultati, pubblicati sulle pagine della rivista Pnas, suggeriscono nuovi bersagli farmacologici per ripristinare il normale processo di formazione delle cellule nervose, alterato in diverse sindromi.

"Nonostante la complessità della disabilità intellettiva e di patologie come l’autismo, questi studi di ricerca di base sono fondamentali per conoscere i meccanismi neuronali alla loro base e per identificare i bersagli verso i quali indirizzare terapie efficaci", ha commentato Claudia Lodovichi, coordinatrice del team di ricerca.