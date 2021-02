Covid, von der Leyen: "Vaccino al 70% degli europei entro l'estate"

In un mese consegnate 18 milioni di dosi



approfondimento

Facendo il punto sull'andamento della campagna vaccinale anti-Covid in Europa, a fronte dei ritardi nella consegna delle dosi, Ursula von der Leyen ha commentato: "A un mese dall'avvio delle inoculazioni abbiamo consegnato 18 milioni di dosi. A febbraio ne arriveranno altre 33 milioni e a marzo 55 milioni".

Nel secondo trimestre le dosi a disposizione dell'Europa "saranno ancora di più", ha poi aggiunto la presidente della Commissione europea, spiegando che ne arriveranno 300 milioni dalle tre aziende già autorizzate dall'Ema (Pfizer-BionTech, Moderna e AstraZeneca). "Se otterranno anche loro il via libera", nel secondo trimestre avremo "altre 80 milioni di fiale da Johnson and Johnson e Curevac", ha spiegato ancora von der Leyen, rassicurando i cittadini europei sull'arrivo delle dosi di vaccini anti-Covid: "Siamo sulla buona strada, alla fine avremo 2,3 miliardi di vaccini, quasi il triplo di quelli che ci servono e potremo aiutare anche i paesi vicini all'Unione".



Von der Leyen: "Con AstraZeneca il peggio è alle spalle"



Quanto al conflitto che si è venuto a creare con AstraZeneca, come riferito dalla presidente nel corso dell'intervista, la Commissione europea si aspetta che l'azienda rispetti gli obblighi contrattuali e che recuperi le dosi tagliate nel primo trimestre.

"Con AstraZeneca il peggio à alle spalle, è un segnale positivo che abbia mostrato la volontà di accelerare le consegne", ha dichiarato Ursula von der Leyen, riferendosi all'intenzione dell'azienda di anticipare di una settimana la distribuzione delle dosi rispetto a quanto inizialmente programmato.

"Con il nuovo meccanismo per l'autorizzazione all'export le aziende ci devono dire cosa hanno portato fuori dall'Unione da dicembre a oggi. Quando avremo i dati completi che si sostituiranno ai rumor torneremo al tavolo con AstraZeneca e li richiameremo ai loro obblighi", ha aggiunto la presidente della Commissione europea, sottolineando che al momento "non c'è una spiegazione plausibile ai ritardi".

"Chiediamo trasparenza. Poi toccherà all'azienda darci spiegazioni e dirci come intende rispettare il contratto. Anche Pfizer-BionTech ha avuto problemi, ma erano comprensibili e li ha risolti", ha concluso von der Leyen.