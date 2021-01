Tumori, nei prossimi 20 anni raddoppieranno gli interventi chirurgici

L’aumento maggiore

approfondimento

Tumori, scoperti i batteri che "indicano" la malattia. Lo studio

Il modello messo a punto dai ricercatori ha riguardato 183 Paesi nel mondo, suddivisi per gruppi di reddito. I dati sono stati incrociati con le stime nazionali, selezionate per età, di nuovi casi di cancro secondo quanto emerso dal rapporto “Globocan 2018” e quindi aggregate per ottenere il numero stimato di procedure chirurgiche richieste a livello globale. L'aumento maggiore, hanno spiegato gli studiosi, si verificherà in 34 Paesi mondiali a basso reddito, dove il numero dei casi dovrebbe più che raddoppiare entro il 2040, passando dai 314.355 ai 650.355, con un aumento del 107%. "La nostra analisi ha rivelato che, in termini relativi, i Paesi a basso reddito sopporteranno il peso maggiore della futura domanda di chirurgia del cancro, portando con sé la necessità di aumentare sostanzialmente il numero di chirurghi e anestesisti”, ha rilevato Sathira Perera, ricercatrice e tra i firmatari del lavoro di ricerca. “Questi risultati evidenziano la necessità di agire rapidamente per garantire che le crescenti esigenze di forza lavoro nei Paesi a basso reddito siano adeguatamente pianificate", ha poi aggiunto.

La forza lavoro: chirurghi e anestesisti

Nel corso dello studio e per valutare le attuali carenze di personale, i ricercatori hanno confrontato la forza lavoro stimata come ottimale, ovvero quella presente in 44 Paesi ad alto reddito, con il numero di chirurghi e anestesisti presenti in ognuno dei 183 Paesi presi in considerazione. Ne è emersa una carenza attuale, in tutto il globo, di 199.000 chirurghi e 87.000 anestesisti. "Questo si basa sull'attuale forza lavoro di 766.000 chirurghi e 372.000 anestesisti, in paragone, rispettivamente, ai 965.000 e 459.000 necessari per una forza lavoro ottimale", ha spiegato ancora Perera. Secondo gli esperti, le stime rilevano che “il divario sia maggiore nei Paesi a basso reddito, dove l'attuale disponibilità di chirurghi è di 22.000 in meno rispetto al numero ottimale stimato del modello di 28.000". Attualmente, è stato segnalato nello studio, il numero di anestesisti presenti nei Paesi a basso reddito è di 11.000 professionisti al di sotto della domanda stimata prevista nel modello, che è pari a 13.000. Inoltre, proiettando questi numeri in là negli anni, i ricercatori hanno sottolineato come i chirurghi dovranno aumentare, passando dai 965.000 presenti nel 2018 a 1,416 milioni nel 2040 (+47%). Per quanto riguarda gli anestesisti, invece, questi dovrebbero passare dai 459.000 del 2018 ai 674.000 del 2040 (+47%), per far fronte così in maniera ottimale alle necessità sanitarie.