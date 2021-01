Diabete tipo 2, chirurgia metabolica migliore "cura" a lungo termine

I risultati a 10 anni dall’intervento

approfondimento

In sostanza, come si legge in un articolo diffuso sul portale della Fondazione Policlinico Gemelli, a 10 anni dalla chirurgia bariatrica, ovvero quella branca della chirurgia che si occupa del trattamento chirurgico dei pazienti affetti da obesità, “oltre un terzo dei pazienti è ancora in remissione dal diabete, cioè non ha bisogno di ricorrere a farmaci, ha sviluppato meno complicanze legate al diabete e vive globalmente meglio”. Si tratta degli esiti di un trial clinico randomizzato, che ha potuto rendere disponibili per la prima volta in assoluto i dati sulle ricadute metaboliche della chirurgia bariatrica a 10 anni di distanza, quando fino ad oggi erano disponibili solo quelli a 5 anni.

I dettagli dello studio

In particolare, per valutare lo stato di salute dei pazienti con diabete di tipo 2 sottoposte a chirurgia metabolica a distanza di 10 anni dall’intervento, in paragone con quelle trattate attraverso i farmaci, i ricercatori, coordinati dal professor Francesco Rubino, hanno seguito per 10 anni 60 soggetti obesi con diabete di tipo 2 riscontrato da almeno 5 anni, sottoposti a chirurgica bariatrica (bypass gastrico o diversione bilio-pancreatica), mettendoli a confronto proprio con un gruppo di pazienti sottoposti a terapia medica. Ne è emerso come tra i pazienti sottoposti ad intervento chirurgico, il 37,5% “è risultato ancora in remissione dal diabete dopo 10 anni, contro il 5,5% del gruppo terapia medica”. I pazienti sottoposti a intervento, inoltre, hanno sviluppato un minor numero di complicanze cardiovascolari, neurologiche e renali correlate al diabete, rispetto a quelli sottoposti a terapia medica. E’ emerso però anche come nel gruppo di pazienti sottoposti a diversione bilio-pancreaticasi si sia registrato un maggior numero di eventi avversi gravi rispetto ai pazienti trattati con farmaci o sottoposti bypass gastrico.

L’efficacia della chirurgia metabolica

“La chirurgia metabolica è dunque più efficace della terapia medica nel controllo del diabete e delle sue complicanze a lungo termine ed è un’opzione terapeutica che andrebbe sempre tenuta in considerazione nei pazienti affetti da obesità e diabete di tipo 2 scarsamente controllato”, ha commentato la professoressa Geltrude Mingrone, primo autore dello studio. “Questi risultati dimostrano che il diabete di tipo 2 è una patologia potenzialmente ‘curabile’. E’ dunque auspicabile che medici e autorità sanitarie rendano disponibile anche l’offerta della chirurgia metabolica alle persone con obesità e diabete di tipo 2, tra le varie possibilità di trattamento di queste condizioni”, ha poi aggiunto. Oggi però, sottolineano gli esperti, meno dell’1% dei candidati alla chirurgia dell’obesità riesce ad accedere all’intervento nella maggior parte dei Paesi del mondo.