Vaccino Covid, l’Ema ha avviato i contatti preliminari con Sinovac

L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha avviato i contatti di fase preliminare con l’azienda cinese Sinovac Biotech, produttrice di un candidato vaccino anti-Covid. Quest’ultima ha ricevuto la consulenza scientifica dell’Ema, come documentato sul sito dell’agenzia. Si tratta di una procedura in cui l’ente regolatore risponde a degli specifici quesiti posti dal produttore del farmaco e relativi allo sviluppo di una particolare medicina. Attraverso la consulenza scientifica (“scientific advice”), l’Ema non effettua una valutazione anticipata dei risultati degli studi e non conclude in alcun modo se i benefici del farmaco superano i rischi. L’ente regolatore, inoltre, precisa che tale consulenza non è legalmente vincolante per l’agenza o per lo sviluppatore del farmaco in riferimento a eventuali future domande di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale in questione.