Vaccino Covid, Aifa: “No a seconda dose se c’è contagio dopo la prima”

Chi contrae il Covid-19 in seguito alla somministrazione del vaccino deve ricevere comunque la seconda dose? L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha risposto a questa e altre domande tramite delle nuove Faq pubblicate sul suo sito ufficiale. Come spiegano gli esperti, un’infezione da Sars-CoV-2 rappresenta un potente stimolo per il sistema immunitario, che si somma a quello fornito dalla prima dose di vaccino. Alla luce di questo e del fatto che l’infezione naturale conferisce una risposta immunitaria specifica per il virus, non è indicato somministrare la seconda dose a chi si ammala di Covid dopo aver ricevuto la prima.