Melanoma, scoperti nuovi processi legati alla resistenza ai farmaci

Il melanoma è un tumore maligno che si origina dai melanociti della cute e delle mucose, da quelli che costituiscono i nevi o, molto più raramente, dai melanociti posti in sedi extracutanee, come l’occhio, le meningi o l’orecchio interno. A spiegarlo, il portale Epicentro, curato dall’Istituto Superiore di Sanità, i cui esperti raccontano anche che il melanoma “si sviluppa in tempi successivi attraverso vari stadi di progressione in cui presenta aspetti clinici ed istologici diversi”. Proprio un team di ricercatori dell’Iss, in collaborazione con i colleghi dell’IDI-IRCCS e del Campus Biomedico di Roma, è riuscito a scoprire e descrivere nuovi meccanismi che tentano di spiegare, quanto meno in parte, il grave problema della resistenza ai farmaci nel melanoma, una tra le forme più letali di cancro della pelle, il cui tasso di incidenza è sempre più in aumento.