Melanoma, individuati quattro geni cruciali per capire chi è malato

I risultati di un nuovo studio, promosso dall’IDI-IRCCS (Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma) e dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss), indicano che alcune molecole sono espresse in maniera statisticamente differente nei pazienti con melanoma rispetto alle persone sane, come riscontrabile dall’analisi del sangue e dei tessuti bioptici. Come spiegato nell’articolo pubblicato su Cancers, i ricercatori hanno anche identificato per la prima volta la combinazione di 4 geni la cui espressione nei tessuti cutanei riesce a discriminare i sani dai malati con un’accuratezza del 98%.