Melanoma, in 10 anni in Italia la sopravvivenza è aumentata del 70%

Si tratta di un dato legato alle opportunità di trattamento sempre più efficaci, nonostante il tumore della pelle, in Italia, sia in costante crescita: nel 2020 sono stati stimati 14.900 nuovi casi, con un incremento del 20% in 12 mesi. Tra le cure, risultati positivi sono arrivati dall'immunoterapia, che stimola il sistema immunitario contro il cancro. Nel nostro Paese, l'Istituto Pascale di Napoli è stato tra i primi centri specializzati nel mondo a proporla, con oltre 4.000 pazienti curati a partire dal 2010

In Italia, la sopravvivenza dei pazienti a cui è stato diagnosticato un melanoma, è in crescita. In dieci anni, infatti, è aumentata di quasi il 70%, sebbene il tumore della pelle sia in costante crescita: nel 2020 sono stati stimati 14.900 nuovi casi, con un incremento del 20% in 12 mesi. Ad affrontare l’argomento, tra l’altro, saranno gli specialisti, che ne discuteranno nel corso del convegno virtuale “Melanoma Bridge”, in programma dal 3 al 5 dicembre.