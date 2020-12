Covid-19, Aifa: via libera al vaccino Pfizer-BioNTech

Dopo l'ok dell'Ema e della Commissione Ue, anche l'Agenzia italiana del Farmaco ha autorizzato l'immissione in commercio del vaccino anti-Covid. "Il vaccino è approvato per tutta la popolazione sopra i 16 anni e non ha controindicazioni assolute", ha dichiarato Nicola Magrini, direttore generale dell'Aifa in conferenza stampa

Speranza: "Con ok a vaccino arma in più, si parte il 27"



Non si è fatto attendere il commento del ministro della Salute Roberto Speranza. "L'Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco, ha appena dato l'ok al vaccino Pfizer-BioNTech dopo l'approvazione di Ema a livello europeo. Il 27 Dicembre, in tutte le regioni italiane, inizieranno le prime vaccinazioni al personale sanitario e agli anziani delle Rsa. È ancora dura, ma ora abbiamo un'arma in più. Forza", ha scritto in un post su Facebook.



Palù: "Oggi disponibile vaccino con margine sicurezza 95%"



"Oggi è disponibile un vaccino con un margine di sicurezza elevatissimo, intorno al 95%", una percentuale di sicurezza che si trova solo nei vaccini del morbillo e della rosolia. Lo ha dichiarato il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù. "Avessimo vaccini con questa efficacia", ha infine sottolineato rispondendo a una domanda sul 5% che resta fuori. "Il 100% in natura non esiste", ha aggiunto Palù. In merito alla possibilità di aggiornamento del vaccino in funzione delle mutazioni del coronavirus Sars-Cov-2, il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco ha poi spiegato: "La piattaforma a mRna è facilmente modulabile e, nel caso il virus dovesse evolvere in maniera tale da superare le difese immunitarie, ha un vantaggio rispetto alle piattaforme tradizionali con virus vivo o ucciso o basate su proteine ricombinanti. È infatti una piattaforma che permette di essere modulata e costituirà la base per futuri vaccini, non solo in ambito infettivologico, ma anche anticancro".

Magrini (Aifa): "Vaccino approvato per over 16"



Nel corso della conferenza stampa che sancisce il via libera all'autorizzazione al vaccino Pfizer-BioNTech, Nicola Magrini, direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), ha spiegato: "Il vaccino è approvato per tutta la popolazione sopra i 16 anni e non ha controindicazioni assolute. Non sono richieste accortezze particolari per sottopopolazioni specifiche né per anziani o immunodepressi, inclusi chi ha problemi di coagulazione del sangue o sanguinamento. Quanto per le donne in dolce attesa, "anche per la gravidanza e allattamento, che si era detto potessero essere controindicazioni assolute, non lo sono, perché anche in questo caso i benefici superano i rischi", ha aggiunto. Rispondendo a una domanda sulla farmacosorveglianza in merito al vaccino Pfizer-BioNTech, Magrini ha poi spiegato che saranno avviati "programmi di farmacovigilanza attiva con richiamo dei pazienti ed sms nel corso del 2021 con capacità di analisi a 3, 6 e 9 mesi per capire la risposta immunitaria nella popolazione italiana".

Magrini: "Rara e lieve eventuale infezione tra dosi"



La vaccinazione prevede la somministrazione di due dosi di vaccino. Come spiegato dal direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco rispondendo a una domanda in merito all'eventualità che si possa contrarre il Sars-Cov-2 tra le due dosi, la seconda dose, "va fatta a 3 settimane dopo la prima e la risposta immunitaria della prima dose è già visibile dal sesto o settimo giorno". "Nella rara ipotesi che ci si infetti in questo breve lasso di tempo, lo si sarebbe verosimilmente in forma più lieve", ha aggiunto Magrini.