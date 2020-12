Covid, Locatelli: 70% degli italiani vaccinato entro l'autunno 2021

Arrivare a vaccinare il 70% degli italiani entro l’autunno 2021: è questo il principale obiettivo a breve termine della campagna vaccinale contro il coronavirus. A dirlo, in un’intervista a “Il Fatto Quotidiano”, è Franco Locatelli, il presidente del Consiglio superiore di sanità. Parlando della nuova variante di Sars-CoV-2, l’esperto ha spiegato che “i colleghi inglesi ci informano di una maggiore velocità di trasmissione. Per il resto non c’è nulla di diverso. Non vi sono elementi per pensare che il vaccino possa perdere efficacia”. Locatelli ha poi affermato che in seguito all’ok dell’Ema “da Pfizer arriveranno 10mila dosi il 26 dicembre allo Spallanzani, che poi saranno trasferite ai vari centri regionali per il Vaccination day del 27 dicembre. Poi, tra il 30 dicembre e il 4 gennaio dovremo avere in arrivo nei circa 300 siti regionali altre 3,4 milioni di dosi per 1,7 milioni di persone tra operatori sanitari e ospiti di Rsa”.