Covid, vaccino per bambini: possibile sperimentazione in primavera

"Attualmente non ci sono vaccini per la fascia pediatrica - ha dichiarato Antonella Viola dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova - Gli studi inizieranno probabilmente verso aprile 2021"

Nella grande corsa al vaccino anti-Covid (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) c'è una fascia d'età che finora non si è considerata, quella pediatrica. Per bambini e adolescenti, infatti, ancora non esiste e bisognerà aspettare la primavera del 2021 perché inizino le sperimentazioni su di loro, partendo su piccoli numeri. Così ha confermato anche il direttore scientifico dell'Istituto di Ricerca Pediatrica-Città della Speranza di Padova, Antonella Viola.

La direttrice: "Primavera un tempo probabile" approfondimento Vaccino anti-Covid, AstraZeneca: "Servono analisi ulteriori" "Non c'è nulla di certo, ma chi lavora nel campo considera che la primavera sia un tempo probabile - ha spiegato la direttrice Viola -. Se i vaccini per gli adulti saranno approvati a fine dicembre, i tempi per iniziare la sperimentazione sui bambini di tutte le età portano alla primavera". Per iniziare, però, sarà necessario prima verificare che i vaccini siano sicuri ed efficaci negli adulti. "Poi si inizieranno a reclutare pochi adolescenti - prosegue - Si vaccineranno e si aspetterà per vedere gli effetti e solo dopo si passerà ai bambini più piccoli e a gruppi più numerosi".

Tra i vaccini più vicini all'approvazione, Pfizer include fino ai 16 anni approfondimento Covid Germania, Merkel: "Possibile che ci sia vaccino prima di Natale" Al momento, tra i tre vaccini in sperimentazione sull'uomo e più vicini a ricevere l'approvazione dalle agenzie regolatorie, c'è da segnalare che "Pfizer ha già incluso i ragazzi fino a 16 anni ed ha recentemente iniziato un piccolo studio fino ai 12 anni di età negli Usa su un centinaio di ragazzini". Per gli altri vaccini di Moderna e AstraZeneca, aggiunge Viola, "non si sa, ma verosimilmente si attenderà l'approvazione negli adulti prima di iniziare le procedure per la sperimentazione pediatrica".