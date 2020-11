Rasi: “Ritengo che entro fine gennaio avremo 3 vaccini da distribuire”

Nel corso del webinair “L’Unione europea alla sfida del Covid-19”, organizzato dall’Ufficio in Italia del Parlamento europeo, Guido Rasi, il direttore esecutivo dell’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema), ha parlato dei vaccini anti-Covid. “Nel corso del 2021 arriveranno 6 o 7 vaccini e sono ragionevolmente ottimista che per fine gennaio ne avremo già 3 con l’autorizzazione e pronti per essere rilasciati. La palla poi passerà alle strutture locali e stati membri per non vanificare la corsa veloce che si è fatta”.