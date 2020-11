Vaccino AstraZeneca, ottenuta forte risposta immunitaria negli anziani

I primi studi pubblicati sulla rivista medica Lancet indicano che il vaccino contro il Covid-19 sviluppato da AstraZeneca, in collaborazione con l’Università di Oxford, produce una “forte risposta immunitaria negli anziani”. Questa nota positiva arriva dai risultati delle prime due fasi della sperimentazione, i quali suggeriscono che uno dei gruppi più a rischio di morte o malattia grave da Covid-19 sia in grado di costruire l’immunità al virus. Durante i test di fase 2, a cui hanno preso parte 560 volontari adulti e in buone condizioni di salute, sono state somministrate a tutti i partecipanti due dosi del candidato vaccino, o un placebo. Non sono stati segnalati effetti collaterali gravi.