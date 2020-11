Covid: il 24% dei genitori teme conseguenze psicologiche per i figli

Altrettanti genitori sono spaventati dall’idea che bambini e adolescenti possano perdere fiducia nel futuro o risentire delle difficoltà economiche legate alla pandemia. Più del 27% teme invece che i figli possano essere contagiati dal coronavirus. Sono alcune delle stime contenute nello studio realizzato da Doxa per Telefono Azzurro, in Italia

Il 31° anniversario dell'adozione della Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza ricorre nel pieno delle restrizioni legate al Covid, che hanno un forte impatto sulla vita dei bambini e degli adolescenti. Lo dice Telefono Azzurro, che per la ricorrenza organizza un tavolo di confronto (online) con le imprese del mondo del digitale, dell’intrattenimento e delle telecomunicazioni e lancia una campagna multicanale di sensibilizzazione circa l’attenzione che i minori meritano da parte delle istituzioni. L’iniziativa prevede la diffusione di uno spot di forte impatto creato in collaborazione con Havas, e una call to action sui social per cambiare la narrazione dell’infanzia in Italia attraverso l’utilizzo dell’hashtag #Primaibambini.

“Le istituzioni devono riportare i minori al centro dei programmi per il Paese, adesso. L’emergenza sanitaria richiede a tutti sacrifici e rinunce doverose per arginare i contagi ma siamo sicuri che si sia pensato abbastanza ai minori? I giovani rappresentano il futuro dell’Italia e del mondo e come tali vanno tutelati e incentivati con maggior attenzione” ha dichiarato il Professor Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro.