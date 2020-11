Covid, medici di base in stato di agitazione: “Territorio al collasso”

Medici di famiglia e pediatri di libera scelta in stato di agitazione. "In questa seconda fase della pandemia - dicono - stiamo assistendo non solo al collasso degli ospedali e dei pronto soccorso, ma anche al collasso del territorio" in seguito alla diffusione del coronavirus. Spingono per l’assunzione di nuove Usca, le Unità Speciali di Continuità Assistenziali nate proprio a supporto dei medici per il trattamento a domicilio dei pazienti durante l’emergenza Covid, e per il rafforzamento di tutta la rete dei professionisti che agiscono sul territorio.