Covid, protocolli per sicurezza medici di base. Lo chiede l’Ordine

“È urgente mettere a punto dei protocolli ad hoc per garantire la sicurezza dei medici di medicina generale e metterli nelle condizioni di poter svolgere il proprio compito, anche a domicilio dei pazienti, in modo sicuro". Lo chiede Filippo Anelli, il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). "Da fine settembre sono morti per Covid 11 medici, di cui 7 sono medici di famiglia o pediatri. Questo è un segnale che qualcosa nel sistema organizzativo non sta funzionando" afferma all’Ansa il presidente dell’Ordine.

Più attenzione per i medici di base

"Chiediamo che il ministero della Salute e il Consiglio superiore di sanità diano delle indicazioni operative e predispongano dei protocolli organizzativi per garantire la sicurezza dei medici di base” specifica Filippo Anelli, il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici. Questi professionisti, ricorda, non solo “devono gestire pazienti che hanno contratto il coronavirus, ma anche tantissimi malati cronici e pazienti anziani per i quali sono necessarie visite a domicilio programmate". "Non si tratta solo di disporre dei dispositivi di protezione personale, ma anche – va avanti Anelli - di pensare a dei percorsi sicuri in cui non si creino commistioni tra situazioni 'pulite' di pazienti no-Covid e situazioni 'sporche' di pazienti con sars-cov-2".