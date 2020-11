1/15

La Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta è risultata al primo posto in Italia e al sesto posto al mondo della classifica di Newsweek "World's best specialized hospitals 2021" dedicata alla neurologia, stilata in collaborazione con Statista Inc.

(Foto: Arbalete - Wikimedia Commons)

Tutte le notizie su Milano