Coronavirus, Pregliasco a Sky TG24: “Curva in crescita, ma lineare"

Sul Natale “è difficile fare previsioni così a lungo termine, tutto dipenderà dai risultati e dall’impegno di tutti noi, cittadini e istituzioni. L’emergenza non è scavallata, ma quasi. Su questo dobbiamo essere tutti confidenti per un futuro più sereno. Siamo nella fase di picco, ho visto dati che mi rasserenano ad esempio nel numero di chiamate d’ambulanza in Lombardia, si vede un evidente decremento da alcuni giorni”, ha precisato Pregliasco. “È una situazione - ha spiegato - che vede Lombardia, Campania e Piemonte ancora coinvolte pesantemente, però si vedono plurimi segnali di raffreddamento della crescita. Questo è un aspetto positivo che a mio avviso dimostra l’efficacia delle disposizioni e il fatto che noi cittadini, un po’ obtorto collo e con la sofferenza dei lavoratori delle attività colpite, stiamo lavorando al meglio. E questo è ciò che dovremo fare per darci una speranza di un Natale sobrio, magari meno impegnato dal punto di vista degli obblighi e delle disposizioni”.

“Possibile immaginare aperture a livello provinciale nei territori meno colpiti”

approfondimento

Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO

“Più insistiamo in questo momento e più otterremo risultati per rasserenarci nel prossimo futuro. È chiaro che la sofferenza delle attività industriali, dei cittadini che in questo momento rispetto alla prima ondata sono più insofferenti, è un elemento che può far pensare alla riduzione di alcune disposizioni sui territori meno colpiti. Questo non è di mia competenza, ma potrebbe esserci un allentamento andando a vedere la situazione delle varie province. Però deve essere una decisione davvero concordata con tutti i livelli istituzionali. Ci vuole chiarezza, non polemica e contestazioni, serve una voce unica che sia corale”, ha aggiunto poi Pregliasco, commentando le richieste di alcune Regioni, come la Lombardia, classificate come rosse, di poter ottenere degli allentamenti prima di quindici giorni di dati in calo.