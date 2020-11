Covid, virus mutato nei visoni preoccupa per l'efficacia del vaccino

L'Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale preoccupata per le mutazioni del coronavirus negli animali in prospettiva della diffusione su larga scala del vaccino, in quanto la circolazione di nuovi ceppi virali nell'uomo potrebbe diminuirne l'efficacia.

La mutazione del virus nei visoni preoccupa l'Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale, soprattutto in vista della diffusione su larga scala del vaccino. Sebbene la pandemia COVID-19 viaggi al momento attraverso la trasmissione da uomo a uomo, l'OIE ha espresso preoccupazione per "l'introduzione e la circolazione di nuovi ceppi virali nell'uomo, come quello dai visoni, possa comportare modifiche della trasmissibilità o virulenza e una diminuzione del trattamento e dell'efficacia del vaccino".