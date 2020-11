Covid, la Danimarca abbatterà 17 milioni di visoni con ceppo mutato

La Danimarca ha deciso di abbattere tutti i visoni d'allevamento sul suo territorio nazionale (fra i 15 e i 17 milioni) perché hanno trasmesso a 12 persone una mutazione del Covid-19 minacciando l'efficacia di un futuro vaccino per l'uomo (LO SPECIALE CORONAVIRUS - IL LIVEBLOG). Lo ha annunciato il primo ministro danese Mette Frederiksen, dicendo che tale abbattimento di massa "è necessario". La mutazione del virus trasmessa dai visoni non ha effetti gravi sugli uomini ma diminuisce l'efficacia degli anticorpi umani, minacciando la realizzazione di un vaccino contro il Covid-19.

"Una decisione presa non a cuor leggero"

Continuare ad allevare visoni, ha aggiunto il capo del governo, implicherebbe un rischio molto più alto per la salute pubblica, sia in Danimarca, primo esportatore mondiale di pellicce di visone, che all'estero. Su 5,8 milioni di danesi, 50.530 si sono finora contagiati con il Covid-19, e i morti sono stati 729. "Una decisione presa non a cuor leggero", ha spiegato Frederiksen. Per il capo della polizia nazionale Thorkild Fogde, l'abbattimento "dovrebbe accadere il prima possibile".